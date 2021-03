Covid, ultime notizie. Viaggi all'estero: al rientro obbligo tampone e quarantena. DIRETTA (Di martedì 30 marzo 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Ue, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Il presidente del Consiglio si è sottoposto alla vaccinazione insieme alla moglie. In mattinata il premier ha firmato anche l'appello per un nuovo Trattato internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 marzo 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Ue,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Il presidente del Consiglio si è sottoposto alla vaccinazione insieme alla moglie. In mattinata il premier ha firmato anche l'appello per un nuovo Trattato internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie

