Covid, terribile dramma per Elenoire Ferruzzi: l’annuncio (Di martedì 30 marzo 2021) Un dramma per Elenoire Ferruzzi annunciato dall’amico Angelo Mazzone tramite il profilo Facebook: le condizioni si aggravano ? Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perchè non ne posso più di… Pubblicato da Angelo Mazzone su Martedì 30 marzo 2021 Un terribile annuncio dell’amico di Elenoire Ferruzzi, Angelo Mazzone, secondo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Unperannunciato dall’amico Angelo Mazzone tramite il profilo Facebook: le condizioni si aggravano ? Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di, lo scrivo qui perchè non ne posso più di… Pubblicato da Angelo Mazzone su Martedì 30 marzo 2021 Unannuncio dell’amico di, Angelo Mazzone, secondo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

serieAnews_com : ?? Terribile lutto per l'ex Samp #Torreira: la madre è scomparsa per #COVID19 Era ricoverata in #Uruguay dallo sco… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Cattive notizie per l’Africa occidentale: non c’è solo il Covid-19 ma torna anche l’#Ebola. Erano cinque anni che non… - Rosae37488907 : RT @DomaniGiornale: Cattive notizie per l’Africa occidentale: non c’è solo il Covid-19 ma torna anche l’#Ebola. Erano cinque anni che non… - QPeriscopica : RT @DomaniGiornale: Cattive notizie per l’Africa occidentale: non c’è solo il Covid-19 ma torna anche l’#Ebola. Erano cinque anni che non… - Maxitaly69 : @raffaello12 @Matt85Mortal @GuidoCrosetto NOTA: Curare il covid all'estero può costare da relativamente poco (volo… -