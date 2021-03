Covid, Tarro: “Chiusure esagerate. Riaprire le scuole ed eliminare le mascherine” (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“De Luca ha imposto il blocco scolastico quando non doveva essere così, è stata una scelta esagerata. Le decisioni unilaterali prese in Campania non hanno risposto adeguatamente alla decisione centrale e questo tutto a scapito in particolare dei bambini”. Così il dottor Giulio Tarro ad Anteprima24 sugli errori fatti dalla classe politica nel corso dell’emergenza Coronavirus. Il virologo critica la scelta del governatore campano di chiudere le scuole per l’aumento dei contagi da Covid e ribadisce che “sono un luogo sicuro, ma che va controllato. È fondamentale per i giovani andare a scuola, altrimenti vanno incontro ad un autismo funzionale. Mi auguro che dopo Pasqua si ritorni e soprattutto senza la mascherina, che non va portata per i bambini e nemmeno per gli adolescenti”. L’intervista completa: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“De Luca ha imposto il blocco scolastico quando non doveva essere così, è stata una scelta esagerata. Le decisioni unilaterali prese in Campania non hanno risposto adeguatamente alla decisione centrale e questo tutto a scapito in particolare dei bambini”. Così il dottor Giulioad Anteprima24 sugli errori fatti dalla classe politica nel corso dell’emergenza Coronavirus. Il virologo critica la scelta del governatore campano di chiudere leper l’aumento dei contagi dae ribadisce che “sono un luogo sicuro, ma che va controllato. È fondamentale per i giovani andare a scuola, altrimenti vanno incontro ad un autismo funzionale. Mi auguro che dopo Pasqua si ritorni e soprattutto senza la mascherina, che non va portata per i bambini e nemmeno per gli adolescenti”. L’intervista completa: ...

