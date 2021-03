Covid, Speranza: “Al via le vaccinazioni in sicurezza nelle farmacie” (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – In attuazione di quanto previsto dalla legge Bilancio e dal decreto Sostegni è stato siglato l’accordo quadro tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome, per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte del farmacista. Lo schema dell’accordo – spiega una nota – definisce gli aspetti tecnico-organizzativi per la somministrazione dei vaccini anti-Covid da parte dei farmacisti in farmacia, tenendo conto del ruolo svolto dalle farmacie durante la pandemia, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di test sierologici e tamponi. Tale ruolo è stato riconosciuto ufficialmente dal governo nel dl Sostegni che fa esplicitamente riferimento al “nuovo modello di farmacia come luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un’azienda ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – In attuazione di quanto previsto dalla legge Bilancio e dal decreto Sostegni è stato siglato l’accordo quadro tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome, per la somministrazione dei vaccini anti-in farmacia da parte del farmacista. Lo schema dell’accordo – spiega una nota – definisce gli aspetti tecnico-organizzativi per la somministrazione dei vaccini anti-da parte dei farmacisti in farmacia, tenendo conto del ruolo svolto dalledurante la pandemia, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di test sierologici e tamponi. Tale ruolo è stato riconosciuto ufficialmente dal governo nel dl Sostegni che fa esplicitamente riferimento al “nuovo modello di farmacia come luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un’azienda ...

