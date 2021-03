Covid: Spagna, legge impone mascherina in pubblico sempre (Di martedì 30 marzo 2021) Lo prevede una legge pubblicata sulla Gazzetta ufficiale spagnola (Boe), che riguarderà tutte le persone di sei o più anni d'età - scrivono i media, incluso il quotidiano El Paìs - nelle strade, ... Leggi su ansa (Di martedì 30 marzo 2021) Lo prevede unapubblicata sulla Gazzetta ufficiale spagnola (Boe), che riguarderà tutte le persone di sei o più anni d'età - scrivono i media, incluso il quotidiano El Paìs - nelle strade, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Spagna, esperimento riuscito col primo concerto live. A Barcellona 5.000 sotto un palco dopo un test, solo 6 positi… - SkyTG24 : Esperimento riuscito: 5.000 persone, dopo essere state sottoposte a un test antigenico, hanno partecipato a un conc… - EsteriLega : Mascherina sempre , tampone e quarantena per i nostri vacanzieri esterofili. - DanilaCantele : RT @Adnkronos: #Covid, in #Spagna obbligo #mascherina anche in spiaggia. - Adnkronos : #Covid, in #Spagna obbligo #mascherina anche in spiaggia. -