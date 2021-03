Advertising

Agenzia_Ansa : Spagna, esperimento riuscito col primo concerto live. A Barcellona 5.000 sotto un palco dopo un test, solo 6 positi… - SkyTG24 : Esperimento riuscito: 5.000 persone, dopo essere state sottoposte a un test antigenico, hanno partecipato a un conc… - fisco24_info : Covid: Spagna, legge impone mascherina in pubblico sempre: Senza riguardo alla distanza fra persone - andvaccaro : RT @Open_gol: Strade e locali pieni nonostante le restrizioni nella capitale spagnola, dove si concentra il 40 per cento dei contagi del Pa… - Open_gol : Strade e locali pieni nonostante le restrizioni nella capitale spagnola, dove si concentra il 40 per cento dei cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna

ANSA Nuova Europa

Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, alle ... 30 mar 13:36: mascherina sempre obbligatoria in pubblico, anche all'aperto Inda oggi è ...Inda oggi è obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici anche all'aperto, ... che regolamentavano la graduale riapertura dopo la prima ondata di- 19. In quel ...Luca Ward sarà ospite oggi, martedì 30 marzo, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dalle 14 su Rai 1. Proprio oggi esce in libreria l’autobiografia di Luca Ward, edita da Sperling & Kupfer, dal ...In Spagna da oggi è obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici anche all'aperto, per tutti in qualunque momento, senza più tenere conto della distanza minima di un metro e mezzo f ...