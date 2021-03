Covid Sicilia | quando a novembre l’assessore indagato si lamentava della zona arancione | “Abbiamo Rt più basso di altre regioni”

(Di martedì 30 marzo 2021) “La decisione appare difficilmente spiegabile, sotto il profilo tecnico e sotto il profilo scientifico. Il metodo deve essere uguale per tutti”. È il 52020regionale alla Sanità in, Ruggero Razza, parla ai giornalisti in diretta streaming dal suo ufficio. Mostra i fogli con i dati e si lamenta dell’ordinanza firmata il giorno prima dal ministroSalute Roberto Speranza che istituisce lain tutta la regione. “Si è detto che lava inperché nella valutazione degli indicatori la classificazione è quella. E ci siamo chiesti perché in una situazione con contagi molto più bassi die con un Rt più ...

petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - LaStampa : Covid, dati falsi sulla pandemia inviati all’Istituto Superiore di Sanità: in Sicilia arrestati dirigente della Reg… - SkyTG24 : Covid Sicilia, dati falsi su pandemia a Iss: arresti - PaoloCaponetto : RT @SkyTG24: #Sicilia, dati falsi su contagi a Iss: tre arresti. Razza: 'Mi dimetto'. Gli aggiornamenti ?? - viaggioasudest : RT @FBiasin: 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza diceva alla dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

Dalla, con le notizie sull'inchiesta aperta sui falsi datitrasmessi dalla Regione all'Istituto Superiore di Sanità per evitare il passaggio in zona rossa, arrivano a Roma sconcerto, ...Ecco perché intruccavano i dati, l'atto d'accusa del ...Sulla vicenda giudiziaria che sta travolgendo la sanità siciliana, con gli arresti di alcuni dirigenti e funzionari e il relativo coinvolgimento dell'assessore regionale Ruggiero Razza che si è dimess ...Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 36 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In ...