Covid Sicilia, le accuse alla politica: ‘Hanno cercato di dare un’immagine migliore di quella reale per evitare zona rossa e perdita consenso’ (Di martedì 30 marzo 2021) Uno “scellerato disegno complessivo” del quale “ha pagato e continuerà a pagare il prezzo la popolazione Siciliana”. Positivi sgonfiati, tamponi inesistenti conteggiati come processati, decessi “spalmati”: un’alterazione dei dati da parte dei vertici della Sanità della Regione Sicilia che per la “qualità dei soggetti coinvolti” inducono a ritenere il giudice per le indagini preliminari di Trapani, Caterina Brignone, che “abbiano operato nell’ambito di un disegno” di “natura politica”. In sostanza, la dirigente e il funzionario finiti ai domiciliari insieme a un dipendente di Pwc, come anche l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, dimessosi dopo la notizia che è tra gli indagati, hanno “cercato di dare un’immagine della tenuta e dell’efficienza del servizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Uno “scellerato disegno complessivo” del quale “ha pagato e continuerà a pagare il prezzo la popolazionena”. Positivi sgonfiati, tamponi inesistenti conteggiati come processati, decessi “spalmati”: un’alterazione dei dati da parte dei vertici della Sanità della Regioneche per la “qualità dei soggetti coinvolti” inducono a ritenere il giudice per le indagini preliminari di Trapani, Caterina Brignone, che “abbiano operato nell’ambito di un disegno” di “natura”. In sostanza, la dirigente e il funzionario finiti ai domiciliari insieme a un dipendente di Pwc, come anche l’assessore regionaleSanità Ruggero Razza, dimessosi dopo la notizia che è tra gli indagati, hanno “didella tenuta e dell’efficienza del servizio ...

petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - Floritmassimil1 : RT @petergomezblog: Dati Covid truccati, succede solo in Sicilia? - AnnaMar74773335 : RT @NicolaMorra63: In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati. #Covid_19 si… -