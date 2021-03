Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assessore sotto inchiesta (Di martedì 30 marzo 2021) L’enfant prodige della destra Siciliana, lo definivano. Qualcun altro lo innalzava, addirittura, a una sorta di cardinale Richelieu in salsa Siciliana: l’uomo ombra dei movimenti politici del governatore, Nello Musumeci. Di certo, Ruggero Razza, penalista catanese di 41 anni, figlio di un generale dei carabinieri in pensione, di Musumeci è il pupillo. E senza dubbio per la presidenza della Regione l’inchiesta di Trapani e le conseguenti dimissioni dell’assessore alla Sanità sono un durissimo colpo. È Razza, infatti, che teneva le redini dello scacchiere politico del governo e del presidente, di cui probabilmente avrebbe raccolto l’eredità. Così almeno raccontano nei corridoi di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) L’enfant prodige della destrana, lo definivano. Qualcun altro lo innalzava, addirittura, a una sorta di cardinale Richelieu in salsana: l’uomo ombra dei movimenti politici del governatore, Nello. Di certo, Ruggero, penalista catanese di 41 anni, figlio di un generale dei carabinieri in pensione, diè il pupillo. E senza dubbio per la presidenza della Regione l’di Trapani e le conseguenti dimissioni delalla Sanità sono un durissimo colpo. È, infatti, che teneva le redini dello scacchiere politico del governo e del presidente, di cui probabilmente avrebbe raccolto l’eredità. Così almeno raccontano nei corridoi di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale ...

