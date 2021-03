Covid Sicilia, dati falsificati per evitare la zona rossa: arresti in Regione (Di martedì 30 marzo 2021) Eclatante operazione quella condotta da parte dei carabinieri nel novero della situazione Covid Sicilia. L’illecito contestato è gravissimo. Covid Sicilia, desta scalpore quanto scoperto da parte delle forze dell’ordine, che hanno acclarato come i dati ufficiali relativi al contagio su tutto il territorio regionale siano stati deliberatamente manomessi. Leggi anche –> Vaccini Covid, l’annuncio su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) Eclatante operazione quella condotta da parte dei carabinieri nel novero della situazione. L’illecito contestato è gravissimo., desta scalpore quanto scoperto da parte delle forze dell’ordine, che hanno acclarato come iufficiali relativi al contagio su tutto il territorio regionale siano stati deliberatamente manomessi. Leggi anche –> Vaccini, l’annuncio su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - fanpage : Dati falsi sulla pandemia: un vero e proprio terremoto in Sicilia - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - giuseppetp55 : #Sicilia stamattina arresti domiciliari in Regione,per una Dirigente,un funzionario,e un tecnico,”spalmavano”i dati… - cippalippissimo : RT @LaStampa: Covid, dati falsi sulla pandemia inviati all’Istituto Superiore di Sanità: in Sicilia arrestati dirigente della Regione e due… -