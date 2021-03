Covid Sicilia, dati falsi su contagi: oggi niente bollettino (Di martedì 30 marzo 2021) In Sicilia oggi niente bollettino sui nuovi contagi di Coronavirus, dopo la vicenda sui dati falsi che ha portato ad arresti e indagati. L’inchiesta della Procura di Trapani sulla presunta manipolazione dei numeri dei casi Covid in Sicilia ha portato anche alle dimissioni dell’assessore regionale Ruggero Razza. Nel bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità la casella destinata alla Sicilia non ha alcun aggiornamento. “I casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 76 – si legge sul sito del ministero -. La Regione Sicilia integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Insui nuovidi Coronavirus, dopo la vicenda suiche ha portato ad arresti e indagati. L’inchiesta della Procura di Trapani sulla presunta manipolazione dei numeri dei casiinha portato anche alle dimissioni dell’assessore regionale Ruggero Razza. Nelquotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità la casella destinata allanon ha alcun aggiornamento. “I casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 76 – si legge sul sito del ministero -. La Regioneintegrerà nella giornata di domani inon comunicatiper motivi ...

petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - pipporuberti : RT @Ferula18: Siamo tutti consapevoli che 'spalmare i morti covid' non riguarda solo la #Sicilia. Siamo tutti consapevoli che rispetto ad u… - fabioboss_g : RT @O_Strunz: 'Dati falsi sui contagi Covid nella Regione Sicilia'. Farebbero di tutto per essere annessi alla Lombardia. (Elle Kat @ElleK… -