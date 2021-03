Covid Sicilia | altre quattro zone rosse

(Di martedì 30 marzo 2021) Istituitein. Si tratta di Biancavilla (in provincia di Catania), Francavilla die Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Agrigento). L’ordinanza del presidente della Regionena Nello Musumeci prevede la chiusura di tutte le scuole da mercoledì 31 marzo al 14 aprile 2021. Per tutte levigerà anche il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall’1 al 6 aprile 2021 per raggiungere le seconde abitazioni. Prorogata fino al 6 aprile 2021 la zona rossa a Caltanissetta, come richiesto del sindaco e sulla base della relazione fornita dall’Asp territoriale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

