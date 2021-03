Covid, scoperta nuova variante in Israele: contagiosità e efficacia vaccini (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo quanto riferisce il Jerusalem Post, in Israele sarebbe stata scoperta una nuova variante del Covid Nell’ultimo periodo, ad alimentare il tasso di incidenza del Covid hanno contribuito in maniera notevole le varianti individuate. Ad oggi, la più pericolosa per contagiosità rimane senza dubbio quella inglese, seguita a ruota dalla brasiliana e dalla sudafricana. Poco L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo quanto riferisce il Jerusalem Post, insarebbe stataunadelNell’ultimo periodo, ad alimentare il tasso di incidenza delhanno contribuito in maniera notevole le varianti individuate. Ad oggi, la più pericolosa perrimane senza dubbio quella inglese, seguita a ruota dalla brasiliana e dalla sudafricana. Poco L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : Covid: l'enzima che blocca la diffusione del virus. Una scoperta italiana - fattoquotidiano : 'DOPPIA MUTAZIONE' IN INDIA E in Francia 'l'epidemia accelera ovunque', leggete cosa accade - VisitaSondrio : ???? ?????????????? ???? ??????????????: ???????????????????????? ???????? ???????? ?????? ????.???? Sergio Sgrilli, attore e musicista, ci accompagna con diver… - orizzontescuola : Covid, a Napoli scoperta scuola aperta malgrado la zona rossa - VeraNotizia : Covid, ecco come una molecola attacca il virus Nella lotta al Covid la ricerca scientifica sta facendo passi da gig… -