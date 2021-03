Covid, scandalo in Regione: dati falsi per evitare la zona rossa (Di martedì 30 marzo 2021) Mentre il Covid continua a fare danni un’inchiesta avrebbe portato alla luce un disegno politico per evitare la zona rossa in una Regione. Tampone Covid (Google Images)Da quando nel Governo Conte si sono “inventati” la colorazione diversa per le varie regioni in base ai livelli di contagio c’è sempre stata polemica. Il Ministero della Salute, infatti, grazie ai dati ricevuti ogni settimana decide in che zona collocare varie parti del nostro Paese. Spesso però alcuni presidenti di regioni si sono ribellati alla colorazione decisa dal Ministero. Dalla Sicilia però quest’oggi arriverebbe una notizia preoccupante. I carabinieri di Palermo e Trapani, infatti, dopo lunghe indagini, avrebbero deciso di arrestare alcune persone: la dirigente ... Leggi su chenews (Di martedì 30 marzo 2021) Mentre ilcontinua a fare danni un’inchiesta avrebbe portato alla luce un disegno politico perlain una. Tampone(Google Images)Da quando nel Governo Conte si sono “inventati” la colorazione diversa per le varie regioni in base ai livelli di contagio c’è sempre stata polemica. Il Ministero della Salute, infatti, grazie airicevuti ogni settimana decide in checollocare varie parti del nostro Paese. Spesso però alcuni presidenti di regioni si sono ribellati alla colorazione decisa dal Ministero. Dalla Sicilia però quest’oggi arriverebbe una notizia preoccupante. I carabinieri di Palermo e Trapani, infatti, dopo lunghe indagini, avrebbero deciso di arrestare alcune persone: la dirigente ...

