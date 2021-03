Covid Sardegna, oggi 205 contagi e 4 morti: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 205 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo il bollettino di oggi 30 marzo. Registrati inoltre altri 4 morti. Sono 45.059 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell’isola dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 205 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 986.641 tamponi, per un incremento complessivo di 3.046 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 6,7%. Si registrano quattro nuovi decessi (1.233 in tutto). Sono invece 210 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+10), mentre sono 33 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 205 i nuovida coronavirus in, secondo ildi30. Registrati inoltre altri 4. Sono 45.059 i casi di positività al-19 complessivamente accertati nell’isola dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 205 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 986.641 tamponi, per un incremento complessivo di 3.046 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 6,7%. Si registrano quattro nuovi decessi (1.233 in tutto). Sono invece 210 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+10), mentre sono 33 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento ...

Advertising

EfisioErriu : RT @SardiniaPost: ?? Il Covid in Sardegna Nell'Isola si registrano 205 casi e quattro vittime: il tasso di positività sale al 6,7%. Aumenta… - vivere_sardegna : Emergenza covid, 20 mila chili di cibo Made in Italy per le famiglie indigenti sarde - SardiniaPost : Interventi dei carabinieri in diversi centri del Sassarese: a Buddusò hanno interrotto una festa dentro un magazzin… - logudorolive : Bollettino Covid Sardegna 30 marzo: 4 morti e 205 casi - SardiniaPost : ?? Il Covid in Sardegna Nell'Isola si registrano 205 casi e quattro vittime: il tasso di positività sale al 6,7%. A… -