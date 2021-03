Covid, quarantena e tampone anche per chi rientra in Italia da paesi Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i paesi extra Ue. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute (Covid, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri dadell'Unione Europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Laè già prevista per tutti iextra Ue. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute (, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

