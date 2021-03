Covid, quarantena e tampone anche per chi rientra in Italia da Paesi Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. L'ordinanza sarà in vigore da domani fino al 6 aprile. È indicata l'effettuazione di test molecolare o antigenico. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute (Covid, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Intanto la Germania annuncia un rafforzamento dei controlli alle frontiere terrestri nel pieno della terza ondata di pandemia. Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri dadell'Unione Europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. L'ordinanza sarà in vigore da domani fino al 6 aprile. È indicata l'effettuazione di test molecolare o antigenico. Laè già prevista per tutti iextra Ue. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute (, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE). Intanto la Germania annuncia un rafforzamento dei controlli alle frontiere terrestri nel pieno della terza ondata di pandemia.

