Covid, quarantena di cinque giorni e tampone anche per chi rientra da un viaggio in Europa (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato mattinata un'ordinanza che dispone la stretta anche sui viaggi in Europa. L'ordinanza firmata prevede ora l'obbligo di eseguire due tamponi: tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Viaggi in Unione Europea: quarantena e tampone Continua a far parlare la polemica sui viaggi per le vacanze di Pasqua, resi possibili da una nota del Viminale. Via libera quindi alle vacanze pasquali all'estero, anche per turismo: è possibile raggiungere l'aeroporto anche in zona rossa per prendere un aereo anche senza comprovate esigenze di lavoro, salute o urgenza. Ma i confini regionali restano ...

Agenzia_Ansa : In arrivo l'ordinanza del ministro Speranza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone… - SkyTG24 : Covid, quarantena e tampone anche per chi rientra in Italia da paesi Ue - repubblica : Covid, quarantena e tampone anche per chi rientra da Paesi Ue - LucaCattaneo05 : @robersperanza Quindi: Uno parte per paese UE per Pasqua (esempio va in Svezia che non ha limitazioni anti-Covid),… - Responsabile13 : RT @GuidaLor: UK su Covid ha raggiunto grande risultato anche grazie a una blindatura delle frontiere. Qui #Draghi e #Speranza danno la po… -