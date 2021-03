Covid | peggiorano le terapie intensive in Italia | 11 punti percentuali oltre la soglia massima

Advertising

La situazione dei reparti di terapia intensiva in Italia diventa ogni giorno più critica. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazientinelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 41%, ovvero ben 11 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, come certificano gli ultimi dati ...Continua a peggiorare la pressione sui reparti di terapia intensiva in Italia. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazientinelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 41%, ovvero ben 11 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, come certificano gli ultimi dati ...Genova. "La Liguria a guida Toti ha infranto ogni record negativo sui numeri legati alla pandemia del Covid-19. La nostra è una delle regioni con il più ...E’ stata la sindaca Lucia Cirroni a fare il punto della situazione. “È un numero elevatissimo rapportato al numero dei residenti ...