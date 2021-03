Covid: Ordine farmacisti, 'no segnalazioni no-vax tra noi, compatti su vaccino' (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

RobertoBurioni : Le linee guida per la cura domiciliare di COVID-19 esistono. Il medico che vi prescrive idrossiclorochina non vi st… - MasNobile : RT @cavaliereultimo: @metaanto È un golpe del nuovo ordine mondiale.. fatto fuori Trump con il covid e popolazione mondiale sotto scacco..… - metaanto : RT @cavaliereultimo: @metaanto È un golpe del nuovo ordine mondiale.. fatto fuori Trump con il covid e popolazione mondiale sotto scacco..… - cavaliereultimo : @metaanto È un golpe del nuovo ordine mondiale.. fatto fuori Trump con il covid e popolazione mondiale sotto scacc… - GiacomoPossamai : RT @VicenzaPiu_com: Vaccinazioni Covid, @GiacomoPossamai (PD): “in Veneto confusione, Ulss procedono per ordine sparso” -