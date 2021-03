Covid: ordinanza Figliuolo, regioni vaccinino non solo residenti ma anche domiciliati (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, ordinanza Figliuolo: vaccino anche ai domiciliati nelle Regioni - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, ORDINANZA Firmata l’ordinanza n. 12/2021 che contiene disposizioni di prevenzione sanitaria in vista d… - direzioneprc : A #Pasqua e #pasquetta supermercati aperti grazie a una legge sul commercio che va abolita. Intanto noi di Rifondaz… - QSanit : #Covid. Fino al 6 aprile #quarantena e #tampone anche per chi rientra da paesi Ue. Ecco l’ordinanza di… - TgrRai : RT @TgrMolise: Sì al #vaccino anche per chi è domiciliato in una regione. Le ultime disposizioni del #CommissarioCovid. Sale la percentuale… -