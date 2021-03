Covid | Oms | “Nuove indagini su ipotesi fuga laboratorio”

Leggi su italiasera

(Di martedì 30 marzo 2021) Non è stata scritta la parola fine nell’indagine su come tutto è cominciato. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) chiede ulteriori studi e dati sull’origine del coronavirus Sars-CoV-2 che ha fatto scoppiare la pandemia ancora in corso, e ribadisce che ogniresta aperta. “Per quanto riguarda l’Oms – spiega il direttore generale dell’agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus – tutte lerestano sul tavolo. Questa relazione”, ha sottolineato riferendosi al rapporto del team internazionale di esperti sulla visita condotta sul campo a Wuhan, la prima metropoli del mondo dove sono stati segnalati i primi casi di-19, “è un inizio molto importante, ma non è la fine”. “Non abbiamo ancora trovato la fonte del virus e dobbiamo continuare a seguire la scienza e non lasciare nulla di intentato”, ha ...