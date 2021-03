Covid oggi nel mondo, Francia verso nuova stretta. Gran Bretagna, ok più contatti e sport (Di martedì 30 marzo 2021) I contagi e i decessi da Covid - 19 nel mondo continuano a crescere, negli Stati Uniti, il Paese più colpito , i morti hanno superato quota 550mila da inizio emergenza. In Europa la terza ondata, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) I contagi e i decessi da- 19 nelcontinuano a crescere, negli Stati Uniti, il Paese più colpito , i morti hanno superato quota 550mila da inizio emergenza. In Europa la terza ondata, ...

Advertising

StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - fattoquotidiano : A LONDRA ZERO MORTI PER COVID - Il 28 marzo la capitale britannica non ha registrato decessi. Da oggi inizia l'alle… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: #Coronavirus, le novità sui #vaccini in #EmiliaRomagna: tra ieri e oggi in arrivo più di 230mila dosi; pronte a ripartire le… - alex63roy : RT @SkyTG24: In arrivo una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Cosa prevede: -