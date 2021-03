Covid oggi nel mondo | Francia verso nuova stretta Germania | più controlli alle frontiere

Advertising

antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - fattoquotidiano : A LONDRA ZERO MORTI PER COVID - Il 28 marzo la capitale britannica non ha registrato decessi. Da oggi inizia l'alle… - IlModeratoreWeb : Covid, Salvini “Sbagliato decidere oggi chiusure ad aprile” - - CorriereCitta : Covid, Salvini “Sbagliato decidere oggi chiusure ad aprile” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

QUOTIDIANO.NET

...ri aperture da programmare già in questo Decretoper consentire una maggior speranza e fiducia in un Paese segnato dalla crisi, dalle chiusure e dai lockdown. Decreto Sostegni 2021, da...E' l'obiettivo indviduato dal commissario straordinario per l'emergenza, generale Francesco ... 'Adi punti vaccinali in Italia sono oltre 2000 di varie dimensioni, e sono cresciuti del 30% ...LONDRA, 30 MAR - Scendono in campo anche alcune delle celebrità più popolari delle comunità nere del Regno Unito nella campagna per convincere le minoranze etniche più refrattarie del Paese a vaccinar ...PALERMO - «Ruggero, secondo me, noi, Palermo dobbiamo fare zona rossa. 500 positivi solo in provincia di Palermo, di cui 250...»..«Oggi?». «Sì, di cui 255 solo in città». A parlare sono la dirigente d ...