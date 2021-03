Covid, oggi 16.017 nuovi casi: crescono ancora i decessi (529), scendono dopo giorni le intensive (Di martedì 30 marzo 2021) Covid oggi Italia, bollettino del 30 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. nuovi casi di Covid in crescita rispetto a ieri, sono 16.017; oggi mancano i dati della Sicilia, per problemi tecnici presumibilmente legati allo scandalo che ha portato agli arresti di stamattina. I decessi sono ancora in crescita, 529 a fronte dei 417 registrati ieri. In Italia ad oggi sono morte per il Covid 108.879 persone. I tamponi esaminati sono 301.451, con la percentuale di positivi che scende al 5,3%. (prosegue dopo la foto) In Lombardia a fronte di 44.289 tamponi processati, sono 3.271 i nuovi positivi al Covid19 (7,3%) e nelle ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021)Italia, bollettino del 30 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia.diin crescita rispetto a ieri, sono 16.017;mancano i dati della Sicilia, per problemi tecnici presumibilmente legati allo scandalo che ha portato agli arresti di stamattina. Isonoin crescita, 529 a fronte dei 417 registrati ieri. In Italia adsono morte per il108.879 persone. I tamponi esaminati sono 301.451, con la percentuale di positivi che scende al 5,3%. (proseguela foto) In Lombardia a fronte di 44.289 tamponi processati, sono 3.271 ipositivi al19 (7,3%) e nelle ...

