Covid | oggi 16 017 casi e 529 morti | il bollettino del 30 marzo 2021

Covid Italia, bollettino oggi 30 marzo 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 16.017 Decessi: 529 Tamponi effettuati: 301.451 Terapie intensive: + 5 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 562.832 casi totali: 3.561.012 Decessi: 108.879 Guariti: 2.889.301 In Italia oggi, martedì 30 marzo 2021, si registrano 16.017 nuovi casi di Covid-19 e 529 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 301.451 tamponi effettuati. Il rapporto positivi-tamponi è al 5,3%.

