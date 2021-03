Covid, nuovo centro vaccinale a Capodichino: messo gratuitamente a disposizione da Atitech (Di martedì 30 marzo 2021) “Parte a breve a Capodichino il centro vaccinale Interaziendale al servizio dei cittadini residenti nei comuni limitrofi di competenza delle Asl Napoli 1 centro 1, Asl Napoli 2 Nord e Asl Napoli 3 Sud. L’hangar Avio 2 – messo gratuitamente a disposizione dalla società Atitech – si sviluppa su una superficie di 10.000 mq coperti e un’area parcheggio di 8.000 mq”. Lo rende noto attraverso un comunicato l’Ufficio stampa della Regione Campania. “L’organizzazione funzionale prevede la possibilità di inoculare 6.000 dosi al giorno in 30 box vaccinali. Uno sforzo straordinario – prosegue la nota – per un ulteriore contributo all’enorme lavoro messo in campo dalla Regione Campania, con l’obiettivo di vaccinare la popolazione sia con una rete ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) “Parte a breve ailInteraziendale al servizio dei cittadini residenti nei comuni limitrofi di competenza delle Asl Napoli 11, Asl Napoli 2 Nord e Asl Napoli 3 Sud. L’hangar Avio 2 –dalla società– si sviluppa su una superficie di 10.000 mq coperti e un’area parcheggio di 8.000 mq”. Lo rende noto attraverso un comunicato l’Ufficio stampa della Regione Campania. “L’organizzazione funzionale prevede la possibilità di inoculare 6.000 dosi al giorno in 30 box vaccinali. Uno sforzo straordinario – prosegue la nota – per un ulteriore contributo all’enorme lavoroin campo dalla Regione Campania, con l’obiettivo di vaccinare la popolazione sia con una rete ...

