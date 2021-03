Covid, notizie di oggi. Viaggi all'estero: al rientro obbligo tampone e quarantena DIRETTA (Di martedì 30 marzo 2021) Attesa per il nuovo bollettino sui contagi da coronavirus. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Ue, test in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Il presidente del Consiglio si è sottoposto alla vaccinazione insieme alla moglie. In mattinata il premier ha firmato anche l'appello per un nuovo Trattato internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 marzo 2021) Attesa per il nuovo bollettino sui contagi da coronavirus. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Ue, test in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Il presidente del Consiglio si è sottoposto alla vaccinazione insieme alla moglie. In mattinata il premier ha firmato anche l'appello per un nuovo Trattato internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati sulla p… - ansa_lazio : Covid: Lazio, 1593 casi, rapporto al 10% -