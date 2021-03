Covid, news. Il bollettino: 16.017 nuovi casi. Tasso positività al 5,3%. 529 morti. LIVE (Di martedì 30 marzo 2021) I tamponi risalgono a 301.451, abbassando notevolmente l'indice Rpt. Salgono di 68 unità i ricoveri nei reparti ordinari, tornano a calare (-5) quelli in terapia intensiva. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Ue, test in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Draghi vaccinato insieme alla moglie Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 marzo 2021) I tamponi risalgono a 301.451, abbassando notevolmente l'indice Rpt. Salgono di 68 unità i ricoveri nei reparti ordinari, tornano a calare (-5) quelli in terapia intensiva. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Ue, test in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Draghi vaccinato insieme alla moglie

