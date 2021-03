Covid | New York da oggi vaccina anche i 30enni | Dal 6 aprile tocca agli over 16

Advertising

LaStampa : Covid, da domani New York vaccina i trentenni. Dal 6 aprile tocca agli over 16 - fattoquotidiano : COVID: 'VARIANTE DI NEW YORK' Primi due casi in Italia [Leggi] - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Controlli anti-Covid: 6 multe e 1 denuncia - LaScordio : RT @giulio_gambino: Notizie dell’altro mondo. La rivincita della Brexit: a Londra ieri 0 morti; i vaccinati nel Regno Unito sono oltre 30 m… - vannuccidavide : Bisognerebbe vaccinare rapidamente tutto il pianeta, per una questione di equità ma non solo: “Persistent low vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid New

In Romania duri scontri durante una manifestazione contro le restrizioni anti -la notte ... E aYork si accelera da oggi tutti i newyorkesi di età pari o superiore a 30 anni potranno ...Da oggi, 30 marzo, i residenti nello Stato diYork sopra i 30 anni potranno beneficiare delle vaccinazion i anti -e dal 6 aprile sarà il turno degli over 16. E' la svolta contro la pandemia annunciata dal governatore Andrew Cuomo: '...ROME, MAR 30 - Italy started vaccinating people for COVID-19 in pharmacies on Tuesday, with Genoa leading the way. "Genoa is the first (place) in Italy to administer vaccines in pharmacies," said the ...(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Lo Stato di New York comincerà a vaccinare oggi gli over 30 contro il coronavirus, mentre dal 6 aprile prossimo sarà la volta di tutti i residenti sopra i 16 anni di età: lo ha ...