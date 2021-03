Covid | Monaco di Baviera sospende vaccinazioni AstraZeneca sotto i 60 anni

Advertising

IlFattoNisseno : Covid, Germania: Monaco sospende vaccinazioni Astrazeneca sotto i 60 anni - Z3r0Rules : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Monaco

Il Tempo

...la massima flessibilità per richieste last minute e disdette in caso di problemi legati al". "... Protagonista una vera famiglia tedesca - padre, madre e tre figli - proveniente dadi ...... dell'Università di(Germania) e delle messicane Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ... futuro e qualche colpo di scena ACQUISTA Un anno di- 19 Le scoperte principali della ...Berlino, 30 mar. (Adnkronos Salute/Dpa) - Anche Monaco di Baviera, dopo Berlino, ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni, in ...anche la città di Monaco sospende l'uso del vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus per persone al di sotto dei 60 anni. Lo riporta l'agenzia di stampa tedesca dpa, citando un portavoce del ...