Covid Milano, Idroscalo chiuso per Pasqua (Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus e nuovi contagi a Milano, stretta di Pasqua contro gli assembramenti. La Città metropolitana ha infatti disposto la chiusura del Parco Idroscalo di Milano per il fine settimana dal 3 al 5 aprile. La decisione, si spiega, è stata presa per “evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia durante le prossime festività Pasquali, anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia”. Il Parco Idroscalo riaprirà regolarmente il 6 aprile. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus e nuovi contagi a, stretta dicontro gli assembramenti. La Città metropolitana ha infatti disposto la chiusura del Parcodiper il fine settimana dal 3 al 5 aprile. La decisione, si spiega, è stata presa per “evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia durante le prossime festivitàli, anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia”. Il Parcoriaprirà regolarmente il 6 aprile. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : Il cartello sul portone che segnala la famiglia positiva. Denuncia social: «Siamo torna... - SkyTG24 : Milano, le mani della 'Ndrangheta sui fondi Covid: condanne fino a 8 anni - SkyTG24 : Covid, sentenza a Milano: non c'è l’obbligo di riferire la verità per l’autocertificazione - ABosurgi : RT @rep_milano: Vaccino anti Covid, la denuncia: 'Moratti sbaglia, centinaia di over 80 senza appuntamento' - RAFALOCA1 : Covid, positivi 15 anziani della Rsa Cremona Solidale vaccinati con Pfizer- -