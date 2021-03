Covid Milano | Idroscalo chiuso per Pasqua

(Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus e nuovi contagi a, stretta dicontro gli assembramenti. La Città metropolitana ha infatti disposto la chiusura del Parcodiper il fine settimana dal 3 al 5 aprile. La decisione, si spiega, è stata presa per “evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia durante le prossime festivitàli, anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia”. Il Parcoriaprirà regolarmente il 6 aprile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La Città metropolitana diha disposto la chiusura del Parco Idroscalo diper il fine settimana di Pasqua dal 3 al 5 aprile. La decisione, si spiega, è stata presa per "evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della ...In quarantena perché positivi al, hanno bisogno di comprare qualcosa da mangiare, ma non ... A metà novembre, per esempio, una signora telefona da. "In modo concitato e spaventato - annota ...Si sono concluse con la netta vittoria dei candidati riuniti sotto l’ombrello di “Insieme” le elezioni per il rinnovo della Componente medica per la Commissione Albo Odontoiatri che hanno visto la con ...Moby spa ha depositato lunedì sera, entro il termine fissato dal Tribunale di Milano, il piano di concordato in continuità ... tra i più colpiti dalla crisi Covid-19. Il piano, pur prevedendo la ...