Covid | Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca

Serenella Cappello hanno ricevuto oggi, martedì 30 marzo, la prima dose del vaccino. Come previsto dal piano vaccinale predisposto dalla Regione Lazio, questa mattina il presidente del Consiglio, insieme alla Maria Serenella Cappello, si è recato all'hub della stazione Termini, a Roma, per sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Sia il primo ministro che la moglie hanno 73 anni: entrambi si sono vaccinati con AstraZeneca, come reso noto da Palazzo Chigi.

...dal presidente del ConsiglioDraghi . Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il premier e la moglie Maria Serenella Cappello, entrambi 73enni, si sono sottoposti alla vaccinazione anti- ...: anche Draghi per trattato contro pandemie Anche il presidente del Consiglio,Draghi, si e' aggiunto tra i firmatari dell'iniziativa per il trattato internazionale contro le pandemia. Si ...Questa mattina, come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio, il presidente del Consiglio Mario Draghi e sua moglie Maria Serenella Cappello nell’hub della ...La macchina da guerra inglese contro la pandemia? Difficile replicarla in un Paese dove si sgomita per la priorità vaccinale e governo e regioni stentano a trovare un dialogo ...