Covid Lombardia, oggi 3.271 contagi: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 3.271 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 30 marzo. Si registrano altri 85 morti, un dato che porta a 30.635 il totale delle vittime nella regione dall'inizio della pandemia di Covid 19. Dai ieri sono stati processati 44.289 tamponi, l'indice di positività è al 7.3%. Scende il numero dei pazienti in terapia intensiva, che ad oggi sono 862 (-8 da ieri), mentre aumentano i ricoverati in area non critica (7.109, +115). I guariti/dimessi sono in tutto 604.384 (+2.469). Questi i nuovi casi per provincia: Milano 897 (di cui 394 a Milano città); Bergamo: 130; Brescia: 431; Como: 368; Cremona: 135; Lecco: 83; Lodi: 61; Mantova: 134; Monza e Brianza: 204; Pavia: 95; Sondrio: 24; Varese: 651.

