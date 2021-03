Covid, l’infettivologo: “Il vaccino non conferisce una barriera definitiva, mettete la mascherina” (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- “La correlazione non è direttamente associata ai vaccini. Aver avuto un numero alto di vaccinazione non determina poca mortalità, ma abbassa la possibilità di contagio per quelle persone più fragili”. Lo ha detto l’infettivologo dell’ospedale Cardarelli di Napoli, Alessandro Perrella, intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Perrella ha poi aggiunto sui risultati ottenuti in Gran Bretagna: “Il traguardo dei colleghi inglesi è il frutto di un lavoro importante di capillare vaccinazione contro il Covid. Questo ci fa capire quanto sia fondamentale vaccinare la popolazione”. l’infettivologo ha anche spiegato la situazione nella nostra Regione: “In Campania stiamo vedendo una tendenza di diminuzione del contagio con la zona rossa. Questo ci ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- “La correlazione non è direttamente associata ai vaccini. Aver avuto un numero alto di vaccinazione non determina poca mortalità, ma abbassa la possibilità di contagio per quelle persone più fragili”. Lo ha dettodell’ospedale Cardarelli di Napoli, Alessandro Perrella, intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Perrella ha poi aggiunto sui risultati ottenuti in Gran Bretagna: “Il traguardo dei colleghi inglesi è il frutto di un lavoro importante di capillare vaccinazione contro il. Questo ci fa capire quanto sia fondamentale vaccinare la popolazione”.ha anche spiegato la situazione nella nostra Regione: “In Campania stiamo vedendo una tendenza di diminuzione del contagio con la zona rossa. Questo ci ...

