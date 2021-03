Covid Liguria, al via vaccinazioni in farmacia (Di martedì 30 marzo 2021) Al via oggi in Liguria le vaccinazioni anti-Covid in farmacia. “Siamo la prima regione in cui si aprono punti vaccinali nelle farmacie”, ha sottolineato il presidente della Regione Giovanni Toti che, in un post su Facebook, ricorda come ad aderire a questa iniziative sono “52 farmacie su in tutto il territorio che saliranno a 150”. “Partiremo con oltre2 mila somministrazioni alla settimana e siamo pronti a crescere ancora quando ci verranno inviati più vaccini – si legge ancora – La Liguria quando vuole arriva prima degli altri e in questo caso è stato così: siamo la prima regione a mettere in campo le farmacie tutta in Italia. Ci siamo seduti al tavolo con i farmacisti, che ringrazio per la preziosa collaborazione, ben prima che venisse firmato l’accordo a livello nazionale e con oggi possiamo dire ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Al via oggi inleanti-in. “Siamo la prima regione in cui si aprono punti vaccinali nelle farmacie”, ha sottolineato il presidente della Regione Giovanni Toti che, in un post su Facebook, ricorda come ad aderire a questa iniziative sono “52 farmacie su in tutto il territorio che saliranno a 150”. “Partiremo con oltre2 mila somministrazioni alla settimana e siamo pronti a crescere ancora quando ci verranno inviati più vaccini – si legge ancora – Laquando vuole arriva prima degli altri e in questo caso è stato così: siamo la prima regione a mettere in campo le farmacie tutta in Italia. Ci siamo seduti al tavolo con i farmacisti, che ringrazio per la preziosa collaborazione, ben prima che venisse firmato l’accordo a livello nazionale e con oggi possiamo dire ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura. Al m… - MediasetTgcom24 : Covid, iniziate le vaccinazioni in farmacia a Genova #Coronavirus - Corriere : L’annuncio di Toti: «Divieto di venire in seconde case e barche in Liguria» - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Covid, iniziate le vaccinazioni in farmacia a Genova #Coronavirus - giacomoaddario : RT @RegLiguria: LA LIGURIA PRIMA REGIONE IN ITALIA A INIZIARE CON LE VACCINAZIONI ANTI-COVID IN FARMACIA Sono partite questa mattina le va… -