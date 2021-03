Advertising

RobertoBurioni : Le linee guida per la cura domiciliare di COVID-19 esistono. Il medico che vi prescrive idrossiclorochina non vi st… - Corriere : La cura da fare a casa che riduce i ricoveri - RobertoBurioni : pochi minuti fa ho qui spiegato che ci sono delle precise linee guida per la cura di COVID-19 e che discostarsi da… - Italia_Notizie : Covid, la cura da fare a casa che riduce i ricoveri - infoitsalute : Covid e salute mentale. Un sommerso di 4,5 milioni di italiani che non accedono ai servizi di cura. L'allarme degli… -

Abbiamo un gran bisogno di buone notizie. Come può esserlo la conferma dell'esistenza di unaper ilfatta di pochi e chiari precetti, spendibili per tutti i medici di famiglia. Alla fine dello scorso novembre, l'Istituto Mario Negri aveva elaborato un protocollo per il trattamento ...... una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via alla campagna vaccinale anti- ... facendo sì che le risorse siano impiegate all'incremento di assistenza e. L'iniziativa è stata ...Il protocollo sperimentato dal Mario Negri: «Con gli infiammatori anche prima del tampone solo il 2 percento finisce in ospedale» ...Il teatro di Armani a Milano diventerà un centro per le vaccinazioni anti Covid-19. Il gruppo di alta moda sarà una delle prime aziende con in Lombardia a dare il via alle somministrazioni come previs ...