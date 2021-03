Covid Italia, peggiorano le terapie intensive: 11 punti sopra soglia critica (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

petergomezblog : Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” - myrtamerlino : Siamo davvero il Paese di Pulcinella: nipoti che non possono vedere nonni in altre Regioni, o… - LegaSalvini : COVID, #SALVINI: 'PERCHE' A PASQUA SI PUO' ANDARE ALL'ESTERO MA NON IN ITALIA?' - Aldebaran_4 : RT @globalistIT: - SaraPisRoma : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #31marzo @Radio1Rai H7:30 #CdM:regole post Pasquali, scudo penale e obbligatorietà della vac… -