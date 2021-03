Covid Italia, peggiorano le terapie intensive: 11 punti sopra soglia critica (Di martedì 30 marzo 2021) Continua a peggiorare la pressione sui reparti di terapia intensiva in Italia. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 41%, ovvero ben 11 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, come certificano gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Ma se la percentuale media tocca il 41%, sono 13 le Regioni e Province autonome che ‘sforano’ oltremodo il livello critico: la situazione peggiore è quella della Lombardia al 61%, seguita dalle Marche al 60%, e dal Piemonte al 58%. Ancora, molto sopra soglia: Emilia Romagna (52%), Provincia autonoma di Trento (51%), Friuli Venezia Giulia (49%), ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Continua a peggiorare la pressione sui reparti di terapia intensiva in. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazientinelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 41%, ovvero ben 11percentuali oltre lafissata al 30% dal ministero della Salute, come certificano gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Ma se la percentuale media tocca il 41%, sono 13 le Regioni e Province autonome che ‘sforano’ oltremodo il livello critico: la situazione peggiore è quella della Lombardia al 61%, seguita dalle Marche al 60%, e dal Piemonte al 58%. Ancora, molto: Emilia Romagna (52%), Provincia autonoma di Trento (51%), Friuli Venezia Giulia (49%), ...

Advertising

petergomezblog : Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” - myrtamerlino : Siamo davvero il Paese di Pulcinella: nipoti che non possono vedere nonni in altre Regioni, o… - LegaSalvini : COVID, #SALVINI: 'PERCHE' A PASQUA SI PUO' ANDARE ALL'ESTERO MA NON IN ITALIA?' - zazoomblog : Covid Italia peggiorano le terapie intensive: 11 punti sopra soglia critica - #Covid #Italia #peggiorano #terapie - DigitalMatt3 : RT @DigitalMatt3: @filipporiccio1 @Michele_Arnese @GuidoCrosetto Guarda che questo periodo non vale perché comincia a fare caldo e il virus… -