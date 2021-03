Covid Italia oggi, dati regioni: contagi, bollettino e tabella 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) I contagi da coronavirus oggi, martedì 30 marzo, con la tabella e i dati regione per regione. Le news sui nuovi casi di Covid, il numero dei tamponi processati -con la tabella della Protezione Civile- e l’indice di positività. Ecco i numeri delle regioni: Sono stati 52 i nuovi decessi, nelle ultime 24 ore in Veneto per Covid, portando così ad un totale di 10.590 le vittime dall’inizio della pandemia dal 21 febbraio 2020. Mentre sono 1.130 i positivi da ieri su un totale di 43.284 tamponi, pari al 2,61%. Secondo il bollettino della Regione Veneto, negli ospedali sono ricoverati ad oggi 2.199 malati di Covid (+23): 1.897 in area non critica (+16) e 302 in terapia intensiva (+7), mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Ida coronavirus, martedì 30, con lae iregione per regione. Le news sui nuovi casi di, il numero dei tamponi processati -con ladella Protezione Civile- e l’indice di positività. Ecco i numeri delle: Sono stati 52 i nuovi decessi, nelle ultime 24 ore in Veneto per, portando così ad un totale di 10.590 le vittime dall’inizio della pandemia dal 21 febbraio 2020. Mentre sono 1.130 i positivi da ieri su un totale di 43.284 tamponi, pari al 2,61%. Secondo ildella Regione Veneto, negli ospedali sono ricoverati ad2.199 malati di(+23): 1.897 in area non critica (+16) e 302 in terapia intensiva (+7), mentre ...

