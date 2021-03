Covid Italia oggi, 16.017 contagi e 529 morti: dati 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 16.017 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 30 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 529 morti. Il totale delle vittime da Covid 19 nel Paese sale così a 108.879. LOMBARDIA – Sono 3.271 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 30 marzo. Si registrano altri 85 morti, un dato che porta a 30.635 il totale delle vittime nella regione dall’inizio della pandemia di Covid 19. Dai ieri sono stati processati 44.289 tamponi, l’indice di positività è al 7.3%. Scende il numero dei pazienti in terapia intensiva, che ad ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 16.017 ida coronavirus in, 30, secondo idel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 529. Il totale delle vittime da19 nel Paese sale così a 108.879. LOMBARDIA – Sono 3.271 i nuovidi Coronavirus in Lombardia secondo idel bollettino di, 30. Si registrano altri 85, un dato che porta a 30.635 il totale delle vittime nella regione dall’inizio della pandemia di19. Dai ieri sono stati processati 44.289 tamponi, l’indice di positività è al 7.3%. Scende il numero dei pazienti in terapia intensiva, che ad ...

