Covid Italia, "impegno Lega per riaperture già da aprile" (Di martedì 30 marzo 2021) In vista del nuovo decreto con le misure per contenere i contagi Covid, atteso in Consiglio dei ministri domani, ministri della Lega, sindaci e governatori sono al lavoro perché sia possibile, già da aprile, ovviamente nelle città con la situazione sotto controllo, un ritorno al lavoro, allo sport, alla vita. È necessario correre su vaccini e cure domiciliari ma bisogna prepararsi al ritorno alla normalità. Si apprende da fonti della Lega.

