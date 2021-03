Covid Italia, “impegno Lega per riaperture già da aprile” (Di martedì 30 marzo 2021) In vista del nuovo decreto con le misure per contenere i contagi Covid, atteso in Consiglio dei ministri domani, ministri della Lega, sindaci e governatori sono al lavoro perché sia possibile, già da aprile, ovviamente nelle città con la situazione sotto controllo, un ritorno al lavoro, allo sport, alla vita. È necessario correre su vaccini e cure domiciliari ma bisogna prepararsi al ritorno alla normalità. Si apprende da fonti della Lega. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) In vista del nuovo decreto con le misure per contenere i contagi, atteso in Consiglio dei ministri domani, ministri della, sindaci e governatori sono al lavoro perché sia possibile, già da, ovviamente nelle città con la situazione sotto controllo, un ritorno al lavoro, allo sport, alla vita. È necessario correre su vaccini e cure domiciliari ma bisogna prepararsi al ritorno alla normalità. Si apprende da fonti della. L'articolo proviene daSera.

Advertising

petergomezblog : Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” - myrtamerlino : Siamo davvero il Paese di Pulcinella: nipoti che non possono vedere nonni in altre Regioni, o… - LegaSalvini : COVID, #SALVINI: 'PERCHE' A PASQUA SI PUO' ANDARE ALL'ESTERO MA NON IN ITALIA?' - rod_gian : RT @GabrieleCarrer: I governi di Stati Uniti, Regno Unito e altri 12 Paesi lamentano 'preoccupazioni condivise' sullo studio dell'Oms circa… - Laura64135537 : RT @Delorenzoanna1: #fuoridalcoro Ma davvero vi meravigliate dei dati farlocchi? Ma tutti sono farlocchi Quelli che dichiarano morti di co… -