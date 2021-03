Covid Italia, Galli: “Siamo ancora in piena emergenza” (Di martedì 30 marzo 2021) L’Italia oggi è ancora in piena emergenza Covid? “Temo che i numeri dicano questo in buona sostanza”. Lo afferma Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commentando a ‘Cartabianca’ su Rai3 i dati sui contagi. “Al di là delle speranze e delle aspirazioni, della volontà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ma l’ostacolo è ancora lì con tutte le sue caratteristiche e sarà superabile solo quando avremo vaccinato abbastanza per essere in posizione di relativa sicurezza”, dice Galli. Secondo il bollettino di oggi della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore ci sono stati 529 morti. “Come mai numeri così alti? Purtroppo quando c’è un’ondata in corso, una riaccensione epidemica in corso, gli ultimi numeri a calare ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 marzo 2021) L’oggi èin? “Temo che i numeri dicano questo in buona sostanza”. Lo afferma Massimo, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commentando a ‘Cartabianca’ su Rai3 i dati sui contagi. “Al di là delle speranze e delle aspirazioni, della volontà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ma l’ostacolo èlì con tutte le sue caratteristiche e sarà superabile solo quando avremo vaccinato abbastanza per essere in posizione di relativa sicurezza”, dice. Secondo il bollettino di oggi della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore ci sono stati 529 morti. “Come mai numeri così alti? Purtroppo quando c’è un’ondata in corso, una riaccensione epidemica in corso, gli ultimi numeri a calare ...

