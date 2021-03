Covid Italia, da variante inglese quasi 9 casi su 10 (Di martedì 30 marzo 2021) La prevalenza della variante inglese del coronavirus in Italia, al 18 marzo, è pari a quasi 9 casi su 10. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, secondo la quale, nel nostro Paese, al 18 marzo la prevalenza della variante inglese del virus Sars-CoV-2 è dell’86,7% con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella brasiliana la prevalenza è del 4% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. L’indagine fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane, da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la variante inglese pari al 37%. La rilevazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) La prevalenza delladel coronavirus in, al 18 marzo, è pari asu 10. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, secondo la quale, nel nostro Paese, al 18 marzo la prevalenza delladel virus Sars-CoV-2 è dell’86,7% con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella brasiliana la prevalenza è del 4% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. L’indagine fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane, da cui era emersa una maggior trasmissibilità per lapari al 37%. La rilevazione ...

