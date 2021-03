Covid | incontro Governo Regioni | Marsilio | contrarietà ad abolizione zona gialla

(Di martedì 30 marzo 2021) L'Aquila - "Nella videoconferenza odierna, tutte lesi sono espresse contro l'ipotesi di abolire laper tutto il mese di aprile, come proposto dal ministro Speranza. Chiedo che iltenga conto di questa posizione molto ampia, se non unanime". Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco. "Si tratterebbe - aggiunge - di una misura ingiusta e inspiegabile verso cittadini e aziende che hanno fatto sacrifici e rispettato le regole, e che ora giustamente pretendono di riprendere le attività dove il quadro epidemiologico lo consente. L'Abruzzo già dalla scorsa settimana mostra valori da, e a Pasqua avrà 'scontato' due settimane in arancione invece che in giallo. Chiedere a bar e ristoranti di restare chiusi altre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - bendellavedova : Incontro in #Farnesina con l’Ambasciatore croato Jasen Mesic: abbiamo ribadito il forte legame tra #Italia ???? e… - ladyonorato : Vi svelo un segreto: #Pfizer è sotto la direzione dei #complottisti. - primocanale : Covid, #protestaligure torna in piazza, incontro con il prefetto - BinaryOptionEU : RT 'Incontro governo-regioni sul piano #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid incontro

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , è stato estremamente chiaro durante l'ultimo... È tempo, dunque, di accelerare sul piano vaccinale anti -, ma ciò non vuol dire che non si ...Tre punti chiave nelle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri durante l'con le Regioni sul piano vaccini antiha rimarcato come occorra ridare speranza al Paese. "...Al termine dell’incontro tenutosi nella giornata di ieri ... La stessa azienda si è impegnata ad organizzare i servizi per la sicurezza COVID”. Dall’azienda l’impegno a convocare un tavolo il prossimo ...Gli imprenditori facenti capo alla sigla Ristoratori Indipendenti, hanno incontrato ieri il presidente della Regione ... completamente per fame e non per cause legate alla pandemia da Covid-19.