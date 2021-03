Covid | inchiesta su falsi dati pandemia | pm ‘su Razza emerge parziale coinvolgimento’**

(Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) – Sull’assessore alla Salute Ruggero“sebbene non emerga ancora compendio investigativo grave, è emerso ilcoinvolgimento nelle attività delittuose del Dasoe”, il Dipartimento della Sanità della Regione siciliana. Lo dicono gli inquirenti. “In concomitanza con l’esecuzione dei chiesti provvedimenti restrittivi, è stato notificato anche un invito a comparire e contestuale avviso di garanzia, nonché sequestro dei telefoni cellulari pertà materiale ed ideologica nei confronti dell’Assessore Regionale per la Salute, Ruggero, sul conto del quale”, spiegano gli investigatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

