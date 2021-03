Covid, in Trentino stop agli screening periodici per gli operatori sanitari vaccinati. Ma per il Ministero i test vanno mantenuti (Di martedì 30 marzo 2021) In Trentino tutti coloro che lavorano nella sanità pubblica e privata (ma anche gli altri cittadini) che siano stati vaccinati contro il Covid-19 non saranno più sottoposti agli screening periodici, a meno che non si manifesti qualche sintomo del morbo. La decisione è contenuta in una nota che il dirigente generale Giancarlo Ruscitti ha inviato ai vertici di tutte le strutture sanitarie. Ma le indicazioni che vengono dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute sono diverse, visto che partono dall’ipotesi che il vaccino non dia una garanzia totale, ma solo percentuale di immunità. E quindi gli screening andrebbero effettuati, per evitare che qualche vaccinato diventi a sua insaputa un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Intutti coloro che lavorano nella sanità pubblica e privata (ma anche gli altri cittadini) che siano staticontro il-19 non saranno più sottoposti, a meno che non si manifesti qualche sintomo del morbo. La decisione è contenuta in una nota che il dirigente generale Giancarlo Ruscitti ha inviato ai vertici di tutte le strutturee. Ma le indicazioni che vengono dalla Direzione generale della prevenzionea deldella Salute sono diverse, visto che partono dall’ipotesi che il vaccino non dia una garanzia totale, ma solo percentuale di immunità. E quindi gliandrebbero effettuati, per evitare che qualche vaccinato diventi a sua insaputa un ...

Advertising

IBadaracco : Ci siamo: “ti vaccini me ne frego se infetti” principio già espresso dal Ministro Cartabia ed applicato in concreto… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, in Trentino stop agli screening periodici per gli operatori sanitari vaccinati. Ma per il Ministero i test vann… - fattoquotidiano : Covid, in Trentino stop agli screening periodici per gli operatori sanitari vaccinati. Ma per il Ministero i test v… - TerlizziGerard3 : RT @RItalia_N: A Brunico in Trentino Alto Adige 800 cittadini marciano per la libertà e contro il terrorismo mediatico sul Covid https://t.… - TerlizziGerardo : RT @RItalia_N: A Brunico in Trentino Alto Adige 800 cittadini marciano per la libertà e contro il terrorismo mediatico sul Covid https://t.… -