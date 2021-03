Covid in Sicilia | dati e tamponi alterati per mantenere l' Rt basso | arresti nella sanità Indagato l' assessore regionale

SkyTG24 : Covid Sicilia, dati falsi su pandemia a Iss: arresti - fanpage : Dati falsi sulla pandemia: un vero e proprio terremoto in Sicilia - Open_gol : Dalla Sicilia venivano trasmessi numeri falsi all'Iss sull'andamento della pandemia secondo le accuse della procura… - romanoduccio : RT @CodiceQ: #Sicilia, l'accusa è grave. Alla Regione Siciliana avrebbero manipolato i dati da inviare all'Iss sul contagio da #Covid-19 p… - TerroneDoc : I Carabinieri del NAS di Palermo e Trapani stanno dando esecuzione ad arresti domiciliari, nei confronti di appart… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

Scandalo in . Avrebbero alterato i dati sulla (modificando il numero dei positivi e dei ) diretto all'Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati per il contenimento della ...... in particolare gli arrestati sono accusati di aver alterato, in svariate occasioni, il flusso dei dati riguardante la pandemia di- 19 modificando il numero dei positivi e dei tamponi , ...PALERMO. Avrebbero alterato i dati sulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi) diretto all’Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati per il conteniment ...I Carabinieri del NAS di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su ...